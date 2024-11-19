مخاطر مخدر الاغتصاب.. ماذا نعرف عن عقار "GHB"؟

تصدر اسم عقار "GHB" عمليات البحث واهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية وذلك بعد ضبط كميات كبيرة منه مع إحدى الإعلاميات.

ما هو عقار "GHB" المعروف باسم مخدر الاغتصاب؟

عقار "GHB" يحمل اسم عقار جاما هيدروكسي بيوتيريت والذي حذر صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي من تناوله واستخدامه بشكل سيء.

ويُعد هذا العقار من المواد الكيميائية المصنفة ضمن العقاقير النفسية، ويُستخدم طبيًا في التخدير وعلاج مرض النوم القهري.

ومع ذلك، فقد شاع استخدامه بشكل سيئ منذ التسعينيات في بعض الدول، لا سيما في النوادي الليلية، حيث يُستخدم في ارتكاب جرائم مثل الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم.

مواصفات مخدر الاغتصاب

العقار، المعروف باسم "مخدر الاغتصاب"، يتميز بكونه عديم اللون والطعم والرائحة، وغالبًا ما يُضاف إلى المشروبات دون علم الضحية، مما يؤدي إلى:

1- فقدان كامل للوعي.

2- عدم القدرة على المقاومة.

3- ضعف في الذاكرة.

4- قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة عند تناول جرعات زائدة.

وأشار الصندوق إلى أن GHB لم يُدرج كدواء مسجل في مصر ولا يُصرح باستخدامه، مع وجود بدائل طبية أكثر أمانًا تُستخدم في التخدير بالمستشفيات.

نصائح وقائية للشباب، خاصة الفتيات

- تجنب تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق بهم.

- عدم قبول مشروبات من عبوات مفتوحة، خاصة في الأماكن المشبوهة.

- الحرص على الابتعاد عن التواجد في أماكن غير آمنة.

- جهود الصندوق في مكافحة المخدرات:

ويعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنفيذ برامج توعية شاملة تشمل:

- رفع الوعي بمخاطر المخدرات، خاصة المخدرات الاصطناعية.

- تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان.

- التوعية الأسرية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي.

- برامج توعية للطلاب في المدارس والجامعات من خلال "بيوت التطوع".

- التواجد في القرى والمناطق المطورة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

- توفير خدمات علاجية مجانية وسرية عبر الخط الساخن (16023).

- يؤكد الصندوق التزامه بحماية المجتمع، لا سيما الشباب، من مخاطر تعاطي المواد المخدرة والممارسات الخاطئة المرتبطة بها.