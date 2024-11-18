عمرو أديب لـ المصريين: "اللي عنده عربية يشيلها في عينه"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حالة الركود التي يعاني منها سوق السيارات بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: "فاكرين لما قولتلكم أننا هنوصل لمرحلة أن الحاجة في السوق ومحدش هيشتريها".

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إنه سبق وحذر تجار السيارات من ارتفاع الأوفر برايس بشكل مبالغ فيه، معلقا: "قولتلهم العربية هتفضل معاكم"، لافتا إلى أن معارض السيارات الموجودة على وصلة دهشور بها عدد ضخم من السيارات.

وأضاف، "العربيات مبتتحركش من المعارض، نصيحة لكل مواطن اللي عنده عربية يشيلها في عينه وياخد باله من صيانتها، لأن لو العربية راحت مش هتعرف تجيب زيها تاني".