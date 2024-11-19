إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم مروع بالوراق

حوادث
بوابة الفجر

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر حادث أصطدام سيارة ميكروباص برصيف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة بسبب السرعة الزائدة مما تتسبب في أصطدامها برصيف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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