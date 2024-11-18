التعادل السلبي يسيطر على لقاء الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت منتخب صربيا ضد المنتخب الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الاوروبية.

وظهر المنتخبين بأداء متوازن طوال اللقاء وكانت محاولات لاعبي المنتخب الصربي كثيرة لكن دون تسجيل أي أهداف.

شهد الشوط الثاني عدة هجمات متتالية وخطيرة من جانب صربيا علي شباك الدنمارك لكن دون جدوى، وتعرض لاعب صربيا ستراهينيا بافلوفيتش للطرد في الدقيقة 90، واعطي الحكم خمس دقائق وقت بدلا من الضائع لكن لم يشهد اللقاء آي هدف، ليطلق الحكم صافرة النهاية بنتيجة التعادل السلبي.

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وبدأ منتخب الدنمارك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستنسن- يانيك فيستيرجارد.

خط الوسط: أليكساندر باه- مورتن هويلمند- بيير هويبيرج- خواكيم ماهلي- كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: راسموس هويلوند- جوناس وايند.

بينما جاء تشكيل منتخب صربيا كالاتي:


وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ميلوش فيليكوفيتش،نيكولا ميلينكوفيتش، أليكسا تيرزيتش،ستراهينيا بافلوفيتش.أندريا زيفكوفيتش.

خط الوسط: لازار سامارديزيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش،بيمانيا غوديلي.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش،ميتروفيتش.


وبهذه النتيجة يرتفع المنتخب الدنماركي رصيده ل 8 نقاط ويظل في المركز الثاني، بينما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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