عاجل.. شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف آخر تطورات حالة شقيقة الصحية

كشف أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه بعد نقله إلى المستشفى عقب تعرض منزله إلى حريق، وأصيب خلاله.



وقال أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "شقيقي في حالة أفضل الأن، وخضع لعملية جراحية صباح اليوم".



وتابع: "محمد طارق خضع لعملية جراحية لتنظيف أماكن الحروق في جسده، لقد استنشق دخان كثير بسبب الحريق، وهو تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".

وأوضح: "حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق بسبب شاحن هاتف، وكان يظن أنني بجواره ويحاول انقاذي ولم يرى من حوله بسبب الحريق الكبير".

وأضاف: "نشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة محمد طارق أول بأول".

وواصل: "مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل تواجد في المستشفى لزيارة محمد طارق".

وأكمل: "محمد طارق لا يشغله دائمًا في حياته سوى الزمالك".



وأردف: "نشكر كل من قام بالوقوف بجوار محمد طارق، غدًا سنطمئن على عدم وجود آثار جانبية في الرئة".



واختتم أحمد طارق حديثه قائلًا: "محمد طارق سيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة".