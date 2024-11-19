الحبس 3 سنوات للمتهم بالتسبب في وفاة طفل بأكتوبر

قررت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة السائق المتسبب في وفاة الطالب الذي توفي جراء تعرضه لحادث انقلاب سيارة حال عودته من مدرسته بأكتوبر، بالحبس 3 سنوات إثر إدانته بتهمة القتل الخطأ.

أحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة جنح أكتوبر، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ.



كشفت التحقيقات الأولية، أن الطفل كان يدرس في مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، وكان يستقل سيارة تابعة لدورة مدارس أهالي بعد انتهاء اليوم الدراسي في طريق العودة إلى منزله.



تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا حول الحادث في منطقة حدائق أكتوبر، حيث انتقلت فرق الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وعند الفحص، تبين أن الطالب أنس محمد سيد لقي مصرعه إثر الحادث.