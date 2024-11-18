دون رونالدو.. منتخب البرتغال يتعادل أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعادل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إيجابيًا مع نظيره كرواتيا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "بولجود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أحداث مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن جواو فيليكس من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 34، بعد تمريرة طولية رائع من فيتينا إلى زميله فيليكس الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة أرضية بالقدم اليسرى سكنت الشباك على يسار الحارس ليفاكوفيتش.

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ومنع القائم الأيسر للمرمى هدف التعادل لصالح منتخب كرواتيا في الدقيقة 40، بعد تسديدة من أندريج كراماريتش من داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح كرواتيا في الدقيقة 62 بداع التسلل على جوسكو جفارديول قبل تسجيله للهدف.

ونجح جوسكو جفارديول في تسجيل هدف التعادل لصالح كرواتيا، بعد عرضية من جاكيتش من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جفارديول بتسديدة مباشرة، لم يتمكن الحارس خوسيه سا من إبعادها لترطم به وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب منتخبي البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

يحتل البرتغال صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل منتخب كرواتيا وصافة الترتيب برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقاءين.

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