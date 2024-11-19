نتيجة وملخص أهداف مباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

انتهت أحداث مباراة كرواتيا والبرتغال بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

أهداف مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح جواو فيليكس أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 34، بعد تمريرة طولية رائع من فيتينا إلى زميله فيليكس الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة أرضية بالقدم اليسرى سكنت الشباك على يسار الحارس ليفاكوفيتش.

وتعادل جوسكو جفارديول لصالح كرواتيا في الدقيقة 66، بعد عرضية من جاكيتش من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جفارديول بتسديدة مباشرة، لم يتمكن الحارس خوسيه سا من إبعادها لترطم به وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.