مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج

استقبل مستشفى برديس المركزي، الطفلة "أشرقت.ح.ف" التي تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة، دائرة قسم شرطة البلينا أثناء لهوها أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل مما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من مستشفى برديس المركزي بوصول الطفلة "أشرقت.ح.ف" 5 سنوات،جثة هامدة.

وبسؤال والدها،إنه أثناء لهو نجلته،امام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل،قيادة المدعو "محمد.ش.م "40سنه سائق، ويقيم ذات الناحية،مما أدى لوفتها،ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها،وأفاد بمضمون ماسبق،واضاف أنه فوجئ بالمذكورة أمامه،ولم يتمكن من مفاداتها،فاصطدم بها بطريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.