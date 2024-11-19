مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج

محافظات
بوابة الفجر

استقبل مستشفى برديس المركزي، الطفلة "أشرقت.ح.ف" التي تبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة، دائرة قسم شرطة  البلينا أثناء لهوها أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل مما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من مستشفى برديس المركزي بوصول الطفلة "أشرقت.ح.ف" 5 سنوات،جثة هامدة.

وبسؤال والدها،إنه أثناء لهو نجلته،امام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل،قيادة المدعو "محمد.ش.م "40سنه سائق، ويقيم ذات الناحية،مما أدى لوفتها،ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها،وأفاد بمضمون ماسبق،واضاف أنه فوجئ بالمذكورة أمامه،ولم يتمكن من مفاداتها،فاصطدم بها بطريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج حوادث مركز البلينا برديس مصرع طفلة 5سنوات مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

بـ470 مليون جنيه.. رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد للمرحلة القديمة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على بيع قطعة أرض زراعية بمركز سوهاج

صحة سوهاج: بدء فعاليات البرنامج التدريبي القيادة والإشراف

حررت 203 محضر.. نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة بساقلتة وحي شرق

مصرع مسن "سبعيني" فى حادث سير بمركز طما بسوهاج

انهيار منزل قديم بالطوب اللبن بمركز طهطا دون اي إصابات بسوهاج

مصرع طفل 3 سنوات غرقا بمركز البلينا بسوهاج

"حمادى" يشارك في ندوة بناء الأسرة أساس العمران بمنطقة سوهاج الأزهرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"مكافأة من ربنا".. نجم الأهلي السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر

رينارد يحدد تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

أبرز تصريحات البابا تواضروس في عظة قداس العيد الـ ١٢ لتجليسه

دينزل واشنطن: السياسة "لعبة تلاعب".. وهذه خططه الأخيرة قبل الاعتزال

موعد مباراة المنتخب السعودي اليوم أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

محمد بسام يتحدث عن حلم اللعب لـ الأهلي والزمالك.. وسبب عدم انضمامه للمنتخب

الآن.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025