"وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".. تعرف على فضل الاستغفار بالأسحار

الاستغفار من أعظم العبادات التي حث عليها الإسلام، وجعلها وسيلة للتقرب إلى الله ومحو الذنوب. وقد تميز وقت السحر بمكانة خاصة في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث عُدَّ هذا الوقت من الأوقات المباركة التي يُستجاب فيها الدعاء ويضاعف فيها الأجر.

الاستغفار في وقت السحر

ذكره في القرآن الكريم : أشار الله تعالى في كتابه الكريم إلى فضل الاستغفار في وقت السحر، فقال: "وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" (الذاريات: 18)، مما يدل على أن المؤمنين الذين يحرصون على الاستغفار في هذا الوقت ينالون القرب من الله ورضاه.

: أشار الله تعالى في كتابه الكريم إلى فضل الاستغفار في وقت السحر، فقال: (الذاريات: 18)، مما يدل على أن المؤمنين الذين يحرصون على الاستغفار في هذا الوقت ينالون القرب من الله ورضاه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله كثيرًا، رغم أنه معصوم، ليعلم أمته أهمية هذا العمل الصالح.

لماذا وقت السحر؟

وقت تنزل الرحمات : السحر هو الثلث الأخير من الليل، وهو وقت نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث الشريف: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟" (رواه البخاري ومسلم).

: السحر هو الثلث الأخير من الليل، وهو وقت نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث الشريف: (رواه البخاري ومسلم). الصفاء والهدوء: في هذا الوقت، يكون الإنسان أكثر صفاءً ذهنيًا وخشوعًا، بعيدًا عن مشاغل الحياة اليومية، مما يجعله أقرب إلى الإخلاص في الدعاء والاستغفار.

ثمار الاستغفار بالأسحار

مغفرة الذنوب: الاستغفار سبب لمحو الخطايا وفتح أبواب الرحمة. تحصيل الرزق: قال الله تعالى: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا" (نوح: 10-12)، مما يبين أثر الاستغفار في جلب الخير والبركة. راحة القلب: يزيل الاستغفار الهموم والأحزان، ويُدخل الطمأنينة إلى القلوب. الارتقاء بالروح: المداومة على الاستغفار في السحر تربي النفس على التواضع والخشوع والتقرب إلى الله.

كيفية الاستغفار في السحر