عاجل.. الأهلي يستهدف ضم محمد ربيعة من سموحة

الفجر الرياضي
محمد ربيعة
محمد ربيعة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يدرس ضم محمد ربيعة مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يريد ضم محمد ربيعة من سموحة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مصدر بالنادي الأهلي وأكد إن الأحمر ينوي التعاقد مع مدافع بالفعل في يناير لتدعيم صفوف الفريق".

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وأكمل:" المصدر أكد أن محمد ربيعة ظهر بمستوى مميز مع منتخب مصر وتم ترشيحه في فترة سابقة من أحد الوكلاء للانضمام للنادي الأهلي".

واختتم:" اللاعب ضمن القائمة التي يتابعها الأهلي ولكنه ليس الوحيد وكل شيء وارد خلال الفترة المقبلة".

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