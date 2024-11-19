جوميز يتلقى نصيحة بعدم التجديد مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس رد فعل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تجديد عقده مع الفريق.

جوميز منفتح على تجديد عقده مع الزمالك

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "هقولكم كلام هيتقال لأول مرة عن تجديد عقد جوميز.. مجلس إدارة نادي الزمالك عمل جلسة مع جوميز قبل السفر إلى ليبيا والجلسة شهدت مناقشات سريعة في خطوط عريضة عن العقد الجديد".

وتابع: "تم الاتفاق بين جوميز والمجلس على تقديم العقود بعد العودة من ليبيا لمراجعتها وتعديلها في حال الاختلاف في اي شيء".

واختتم: "المفاجأة ان بعض المقربين من جوميز يطالبونه بعدم التجديد والصبر تحسبًا لتلقيه عروض مالية افضل ولكن الرجل منفتح جدًا على التجديد وسعيد بتواجده في الزمالك".