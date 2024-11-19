مصرع سبعينى أثناء عبور الشارع بمركز المراغة بسوهاج

محافظات
بوابة الفجر

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج حادث تصادم أسفر عن إصابة المدعو "كمال. ع. ج"، البالغ من العمر 70 عامًا، أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى إصابته ووفاته أثناء تلقي الإسعافات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "كمال. ع. ج"، 70 عامًا، وهو على المعاش، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا أثناء عبوره الطريق، إثر اصطدامه بسيارة يقودها المدعو "حسن. ع. م"، 31 عامًا، يعمل سائقًا بشركة خاصة. الحادث أدى إلى إصابة المتوفى باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي، ونُقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، لكنه تُوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وأفاد قائد السيارة في التحقيقات بمضمون الحادث، موضحًا أنه فوجئ بالمتوفى يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من تفاديه. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج حوادث مصرع مركز المراغة سبعيني عبور الشارع مديرية أمن سوهاج

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