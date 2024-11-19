سعد سمير يكشف عن موقف مؤثر لـ صلاح معه

الفجر الرياضي
سعد سمير
سعد سمير

كشف سعد سمير مدافع سيراميكا كليوباترا، عن موقف رائع من محمد صلاح نجم ليفربول، معه بعد تعرضه للإصابة في عام 2020.

سعد سمير: صلاح ساهم في علاجي عندما تعرضت للإصابة وقت كورونا

وتحدث سعد سمير لبرنامج (حارس الأهلي) الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة الأهلي وكشف من خلاله عن حقائق تتعلق بنجم مصر.

قال سعد سمير: “عندما تعرضت للإصابة خلال فترة فيروس كورونا تواصلت مع صلاح وأرسل لي أحد أفراد الفريق الطبي لـ ليفربول إلى مصر وعمل معي لمدة أسبوعين”.

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وأضاف: “هذا الطبيب يدعى روبن وهو الذي عالج صلاح عندما تعرض لإصابة في كتفه بعد تدخل سيرجو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم: "لقد كان مميزاً للغاية، حيث أنه جاء بالفعل وصنع معي الفارق كثيرًا في العلاج الطبيعي".

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