تجاهل الأهلي والزمالك.. سعد سمير يحكي تفاصيل جديدة عن صلاح

الفجر الرياضي
سعد سمير
سعد سمير

علق سعد سمير، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن تطور محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي الملحوظ مؤخرًا.

سعد سمير: صلاح شخصية أوروبية

وجاء حديث سعد سمير خلال تصريحات أدلى بها إلى برنامج "حارس الأهلي" مع الإعلامي أحمد شوبير، المذاع على قناة "الأهلي".

وقال لاعب الأهلي السابق: "نجح محمد صلاح في تحقيق هدفه، لقد سعى كثيرًا للاحتراف الأوروبي منذ اليوم الأول".

وأكد: "كان يضع الاحتراف كهدف أساسي أمام عينه، دون التفكير في العروض المحلية والمفاوضات من الأهلي أو الزمالك".

وأردف: "تغيرت شخصية محمد صلاح وأصبح شخصية مختلفة الآن، لقد تحول إلى شخصية أوروبية في العقلية والتفكير".

وأكد: "لقد تألق مع منتخب مصر الأولمبي ولعبنا مباريات ودية، إحداها كانت أمام بازل السويسري، ونجح في تسجيل هدفًا وصناعة هدف آخر، وبعد ذلك انتقل للنادي السويسري".

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سعد سمير يكشف عن موقف مؤثر لـ صلاح معه

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وشدد: "يتميز نجم ليفربول بأنه يستوعب سريعًا، ولا يكتفي بنجاح معين، بل يواصل اجتهاده ويفضل أن يحرم نفسه من أمور كثيرة فقط ليصل إلى هدفه".

وأتم: "لم يصل صلاح إلى ما هو فيه بمحض الصدفة، بل هو أكثر لاعب مصري حاول تطبيق مبادئ الاحتراف 100% لذلك وصل لهذه الدرجة".

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