مجموعة السعودية.. موعد مباراة اليابان والصين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يحل المنتخب الياباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب الصين، في إطار الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب اليابان يواجه الصين في تصفيات كأس العالم 2026

ويستضيف أرضية ملعب شيامن الشعبي معقل التنين، المواجهة المرتقبة بين الصين واليابان.

ويدخل منتخب الصين اللقاء، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، رافعًا راية التحدى ورد الاعتبار تجاه المنتخب الياباني، بعد الهزيمة التى تلقاها في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، بسباعية نظيفة الساموراي.

ويأمل التنين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليابان، لتعزيز حظوظه في المنافسة على الصعود إلى كأس العالم 2026.

في المقابل، يسعى المنتخب الياباني في مواصلة نتائجه الإيجابية، والفوز بمباراة الصين، لتعزيز صدارته في ترتيب المجموعة.

ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل المنتخب الصيني المركز الرابع بفارق الأهداف عن أصحاب المركزين الثاني والثالث "أستراليا والسعودية" برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الصين واليابان في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام مواجهة الصين واليابان، يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والثالثة بتوقيت السعودية وقطر، والرابعة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الصين واليابان في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة الصين واليابان عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد على قناة bein sports HD 2.

بينما بالإمكان مشاهدة مباراة الصين واليابان عبر الإنترنت، عن طريق تطبيق تود [TOD]، الناقل الحصري لـ بث مباريات تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم 2026.