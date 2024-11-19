بسبب الأطفال.. مشاجرة بين أبناء العمومة بمركز جهينة بسوهاج

شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج، مشاجرة بين عائلتين اولاد عمومة على خلافات بسبب الجيرة ولهو الاطفال،مما أدى إلى وجود إصابات من الطرفين،وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالسيطرة على الموقف.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره جهينة بين طرفين،سبب خلافات على الجيرة ولهو الاطفال،والطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية ،مما أدى بنشوب المشاجرة بين الطرفين.



طرف اول مشاجرة كل من المدعو "مكرم.م.م "42 سنه عامل،ونجلة "معاذ.م.م "12سنه طالب،مصاب اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساعد الأيمن، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

طرف ثانى المشاجرة كل من المدعو "عبدالكريم.م.م "48 سنه عامل،شقيقة المدعو "اسماعيل "42 سنه عامل، مصابا بكدمات بفروة الرأس.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى،عصا شوم، تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كلا منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثانى بأحداث إصابة الثانى من الطرف الأول بالاداة المضبوطة بحوزته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.