سعد سمير عن تألق طاهر محمد: لاعب بشخصية الأهلي وانتقدوني بسببه

علق سعد سمير، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على تألق طاهر محمد طاهر نجم النادي الأهلي معه خلال الفترة الأخيرة.

سعد سمير يعلق على تألق طاهر مع الأهلي هذا الموسم

وجاء حديث سعد سمير خلال تصريحات أدلى بها خلال برنامج (حارس الأهلي) الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة الأهلي والتي علق من خلالها على مستوى طاهر مؤخرًا.

وقال سعد سمير: "شخصية طاهر محمد قريبة من النادي الأهلي، حيث أنه يسعى للحفاظ على مستواه، وملتزم ويهتم بالتمرين".

وأكد: "كنت أتعرض للانتقاد عندما أوجّه دعمي لطاهر وأثني على مستواه وأقول بأنه يمتلك الكثير من أجل تقديمه للأهلي".

وأردف: "كنت أطلب دائمًا من الشناوي أن يراقبه ويضع عينه عليه لأنه كان جديد وفي البداية".

وأتم: "لم أتوقف عن قول أن طاهر محمد طاهر سيكون شيء كبير ومميز في الأهلي وبدأ الجميع يرى ذلك بوضوح".