تعطيل الدراسة الثلاثاء في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (للطلبة والمعلمين) بنطاق المحافظة، استنادًا إلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

كما أصدر المحافظ تعليمات بمنح إجازة استثنائية للعاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ من ذوي الهمم، بالإضافة إلى الموظفات اللاتي يرعين أطفالًا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، يُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفقًا للاحتياجات التي تحددها المديريات والأجهزة التنفيذية.

يأتي القرار في إطار الحرص على سلامة المواطنين وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والتعامل الفوري مع الآثار السلبية المحتملة.