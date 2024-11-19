عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 كشف الإعلامي خالد الغندور أن ملاك نادي بيراميدز والإدارة المسؤولة عنه، رفضوا فكرة رحيل الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي وبلاتي توريه، سواء للأهلي أو الزمالك لأنهم من الدعائم الأساسية في الفريق.

بيراميدز: رحيل الشيبي والكرتي وبلاتي توريه للأهلي أو الزمالك ممنوع  

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"ملاك بيراميدز وجّهوا بضرورة تجديد عقود الشيبي والكرتي وبلاتي توريه وعدم رحيلهم والتجديد لمواسم إضافية سيحدث قريبا لأن النادي يسعى لحصد البطولات في الموسم الحالي".

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وواصل: "عقد الشيبي وتوريه ممتد لنهاية ٢٠٢٦، وسيتم التجديد للثنائي موسمين إضافيين على الأقل.

واكمل: "عقد الكرتي سينتهي الموسم الحالي واللاعب مرحب بالاستمرار مع بيراميدز وسيتم تجديد عقده قريبا".

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