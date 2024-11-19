"خوخة السينما".. ذكرى رحيل خيرية أحمد التي أضحكتنا بـ"يا خراشي" و"ده مش شغل الستات"!

الفجر الفني
خيرية أحمد
خيرية أحمد

 

في مثل هذا اليوم، رحلت عن عالمنا الفنانة الكوميدية خيرية أحمد، أو كما عُرفت بـ"خوخة" خفيفة الظل. ابنة أسيوط، سمية أحمد إبراهيم، تركت بصمة مميزة في الفن المصري بأدوارها الكوميدية التي خطفت القلوب، وإفيهاتها الشهيرة التي لا تزال عالقة في الأذهان، مثل "يا خراشي"، و"ده مش شغل الستات"، و"آه يا نانا"!

 

ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية ل خيرية أحمد

 

خيرية بدأت مشوارها من برنامج "ساعة لقلبك"، ثم انضمت إلى فرق مسرحية بارزة، من إسماعيل ياسين إلى نجيب الريحاني وأمين الهنيدي، وقدمت العديد من المسرحيات مثل "مراتي بنت جن" و"عبد السلام أفندي".

على الشاشة الكبيرة، أبدعت في أفلام مثل "الفانوس السحري"، "حماتي ملاك"، و"عالم عيال عيال"، بينما تألقت في الدراما بمسلسلات أيقونية منها "ساكن قصادي"، "عفاريت السيالة"، و"حدائق الشيطان". وكان مسلسل "الحقيقة والسراب" آخر ما أتحفتنا به قبل أن تودع الساحة الفنية.

خيرية أحمد ستبقى رمزًا للكوميديا الراقية والروح المصرية الأصيلة، بأعمالها التي زرعت الابتسامة وأفيهاتها التي ستظل تتردد على الألسنة.

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