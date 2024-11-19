بسبب تقارير الطقس المتوقعة

تعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارس الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وذلك نظرا للتقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الثلاثاء 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

أحمد خالد حسن الأرصاد الجوية الفريق أحمد خالد حسن هيئة الأرصاد الجوية سوء الأحوال الجوية

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