دينزل واشنطن: السياسة "لعبة تلاعب".. وهذه خططه الأخيرة قبل الاعتزال

الفجر الفني
دينزل واشنطن: السياسة
دينزل واشنطن: السياسة "لعبة تلاعب".. وهذه خططه الأخيرة قبل ا

 

في جولة ترويجية لفيلمه المنتظر Gladiator II، أعرب النجم العالمي دينزل واشنطن عن خيبة أمله العميقة في السياسة الأمريكية، مشبّهًا إياها بفن إدارة التلاعب بالجماهير. واشنطن، الذي يجسد شخصية "ماكرينوس" في الفيلم، قال خلال مؤتمر صحفي بلندن: "من السهل انتقاد أمريكا من الخارج، ولكن الواقع هو أن كل الدول تلعب نفس اللعبة، الجميع يتلاعب بالجماهير ويستخدم نفس الأدوات".

وعن فكرة منح السلطة للشعب، التي يتناولها الفيلم، سخر واشنطن قائلًا: "السلطة للشعب؟ نعم، لقد كانت لديهم هذه السلطة في العصر الحجري". تصريحاته أثارت ضجة وجدلًا واسعًا حول رؤيته الجريئة للسياسة على المستويين المحلي والعالمي.

وفي خطوة لافتة، كشف واشنطن عن خططه المستقبلية، حيث أكد مشاركته في فيلم Black Panther 3 من إخراج رايان كوجلر. وأوضح أن هذا العمل قد يكون أحد آخر مشاريعه السينمائية قبل اعتزاله، مشيرًا إلى أن دوره في الفيلم يمثل تجربة جديدة في مسيرته الفنية.

واشنطن تحدث أيضًا عن مشروعات أخرى قادمة، من بينها فيلم مع المخرج ستيف ماكوين، وآخر مقتبس من مسرحية شكسبير Othello، والتي سيقدمها لأول مرة على مسرح برودواي في عام 2025. وقال في لقاء مع برنامج Today الأسترالي: "في هذه المرحلة من مسيرتي، أبحث فقط عن العمل مع أفضل صناع الأفلام. لا أعلم كم من الوقت سأستمر، لكنني أريد إنهاء مسيرتي بأدوار لم أخضها من قبل".

تصريحات واشنطن حول السياسة وخططه الأخيرة تُضيف بُعدًا جديدًا لرحلة أحد أبرز نجوم هوليوود في العصر الحديث، حيث يبدو أنه يُعدّ لختام مسيرته بحذر وتفانٍ يتماشى مع إرثه الفني الكبير.

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