موعد مباراة المنتخب السعودي اليوم أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم مباراة مهمة أمام منتخب إندونسيا، ظهر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 على ملعب "جيلورا بونج كارنو ماديا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل منتخب إندونسيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في ثلاث مباريات وخسارة لقاءين.

موعد مباراة السعودية ضد إندونسيا في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة السعودية ضد إندونسيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد إندونسيا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة السعودية ضد إندونسيا ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.
 

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