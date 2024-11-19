رينارد يحدد تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

استقر هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إندونسيا اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في سادس جولات مرحلة المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد إندونسيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة السعودية ضد إندونسيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة عصرًا بتوقيت أبوظبي، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة إندونسيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: فيصل الغامدي، محمد كنو، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مروان الصحفي، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد إندونسيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد إندونسيا ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.

