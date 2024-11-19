"مكافأة من ربنا".. نجم الأهلي السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر
قال عادل طعيمة نجم الأهلي السابق إن الفلسطيني وسام أبو علي كان لا يعرف النادي الأحمر قبل التعاقد معه.
عادل طعيمة: تألق وسام أبو علي مع الأهلي مكافأة من ربنا
أضاف طعيمة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وسام أبو على لاعب متواضع وتألقه مكافأة كبيرة من ربنا".
تابع: "وسام أبو علي لم يعرف النادي الأهلي وقرأ عنه وحصل على المعلومات وبدأ يتأقلم مع الفريق".
وواصل: "الأهلي وجد ضالته في وسام أبو على واللاعب يقدم مستويات جيدة مع المارد الأحمر".