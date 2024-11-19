"مكافأة من ربنا".. نجم الأهلي السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر

الفجر الرياضي
وسام أبو على
وسام أبو على

قال عادل طعيمة نجم الأهلي السابق إن الفلسطيني وسام أبو علي كان لا يعرف النادي الأحمر قبل التعاقد معه.

عادل طعيمة: تألق وسام أبو علي مع الأهلي مكافأة من ربنا

أضاف طعيمة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وسام أبو على لاعب متواضع وتألقه مكافأة كبيرة من ربنا".

txt

محمد بسام يتحدث عن حلم اللعب لـ الأهلي والزمالك.. وسبب عدم انضمامه للمنتخب

txt

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

تابع: "وسام أبو علي لم يعرف النادي الأهلي وقرأ عنه وحصل على المعلومات وبدأ يتأقلم مع الفريق".

وواصل: "الأهلي وجد ضالته في وسام أبو على واللاعب يقدم مستويات جيدة مع المارد الأحمر".

الاهلي والزمالك الأهلي الفلسطيني وسام أبو على النادى الاهلى خالد الغندور ستاد المحور عادل طعيمة

مواد متعلقة

سعد سمير عن تألق طاهر محمد: لاعب بشخصية الأهلي وانتقدوني بسببه

تجاهل الأهلي والزمالك.. سعد سمير يحكي تفاصيل جديدة عن صلاح

الأكثر قراءة

"مكافأة من ربنا".. نجم الأهلي السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر

رينارد يحدد تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

أبرز تصريحات البابا تواضروس في عظة قداس العيد الـ ١٢ لتجليسه

دينزل واشنطن: السياسة "لعبة تلاعب".. وهذه خططه الأخيرة قبل الاعتزال

موعد مباراة المنتخب السعودي اليوم أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

الآن.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

محمد بسام يتحدث عن حلم اللعب لـ الأهلي والزمالك.. وسبب عدم انضمامه للمنتخب