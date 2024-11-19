موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى المغرب 2025.

موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تقام مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، وخاصة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تذاع مباراة مصر ضد بوتسوانا عبر قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق المعلق الرياضي الشهير على محمد على.
 

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