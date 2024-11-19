موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة فلسطين ضد كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فلسطين ضد كوريا الجنوبية، على ملعب “عمان الدولي”، في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل منتخب فلسطين المركز السادس بالمجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في صدارة المجموعة بواقع 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد كوريا الجنوبية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، وستنقل مباراة فلسطين ضد كوريا الجنوبية عبر قناة beIN Sports 3HD.

