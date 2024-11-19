القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا والمعلقين
يواجه منتخب مصر لكرة القدم نظيره بوتسوانا لكرة القدم، وذلك في إطار منافسات الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى المغرب 2025.
موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025
تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، وخاصة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025
تذاع مباراة مصر ضد بوتسوانا عبر قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 2، التي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لإذاعة البطولة عبر شاشتها، بتعليق المعلق الرياضي الشهير على محمد على.
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