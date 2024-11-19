مفاجأة بشأن عقد ميكالي مع اتحاد الكرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، رد على إمكانية رحيل البرازيلي روجيرو ميكالي عن تدريب منتخب الشباب ٢٠٠٥، حال فشله في التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، من خلال بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الإسماعيلية.

رد اتحاد الكرة على إمكانية رحيل ميكالي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"المصدر قال أن عقد ميكالي يتضمن أنه في حالة فسخ عقده، سيحصل المدير الفني على راتب ٣ شهور بإجمالي ٢٥٥ ألف دولار لأنه يتقاضى ٨٥ ألف دولار شهريا".

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واختتم:" المصدر كشف أن عقد ميكالي يمنح اتحاد الكرة أحقية فسخ عقده في حالة عدم التأهل لأولمبياد ٢٠٢٨ فقط، لكن في حالة الفشل الأفريقي وإصدار قرار بإقالته يحصل المدرب على قيمة الشرط الجزائي".

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