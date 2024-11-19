نجم الأهلي السابق: حسام حسن لو كان احترف في أوروبا لتفوق على صلاح
قال عادل طعيمة نجم الأهلي السابق إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لو خاض تجربة الاحتراف في أوروبا لتفوق على محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.
طعيمة: الشغف هو ما يميز حسام وإبراهيم
أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" التوأم حسن كان يتميز بالشغف والإصرار منذ الصغر وكانوا ملتزمين في التدريبات".
وأكمل:" حسام حسن بدأ حياته جناح أيمن وشقيقه إبراهيم كان بيلعب مهاجم وأنا اللي غيرت مراكزهم".
وواصل:" إبراهيم حسن اشتكاني عندما غيرت مركزه إلى ظهير ايمن في سن 17 عاما".
وكشف طعيمة أنه لم يتوقع انضمام عصام الحضري لصفوف المارد الأحمر وصناعة الألقاب والإنجازات.
واختتم: "عصام الحضري كان يتقاضى 500 جنيه شهريًا في بدايته مع دمياط".