موعد مباراة ألمانيا والمجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب محبو وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة ألمانيا والمجر وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

يقع منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة بجانب كلا من منتخب المجري ومنتخبي هولندا والبوسنة والهرسك.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الأول في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول برصيد 13 نقطة، بينما يأتي منتخب المجر في المركز الثالث بـ5 نقاط.

موعد مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية 

من المقرر أن تقام مباراة ألمانيا والمجر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 على ملعب بوشكاش في المجر وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

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وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 2 بنقل أحداث اللقاء وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

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