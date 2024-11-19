رئيس سموحة يكشف موقفه من انتقال ربيعة إلى الأهلي

الفجر الرياضي
فرج عامر
فرج عامر

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ناديه لن يفرط في جهود محمد ربيعة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو من الأعمدة الرئيسية داخل الفريق حاليًا، مبديا سعادته بأداء اللاعب مع منتخب مصر في المباراة السابقة أمام كاب فيردي.

فرج عامر: لن نتخلى عن ربيعة في يناير ولم يصلنا عروض لضمه

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "قمنا ببيع طارق علاء الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وتعاقدنا مع محمود صابر بمنتهى السلاسة، وحصلنا عليه لمدة موسم على سبيل الاعارة مع عدم وجود أحقية الشراء".

وأضاف: "قمنا بضم محمد ربيعة في صفقة مجانية من نادي مودرن سبورت، ولم يصلنا أي عروض رسمية لضمه من جانب أي نادٍ، ومن الصعب التفريط في أي لاعب، وهناك تمسك بكل العناصر الأساسية حتى ختام الموسم الجاري، لان المشوار لازال طويلًا ونحتاج لكل العناصر المهمة في تشكيلة سموحة".

txt

موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

txt

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

وواصل: "أحمد سامي يبذل قصارى جهده مع سموحة، ونخوض كل المباريات على أنها (نهائيات كؤوس)، خصوصا أن الدوري المصري صعب بنظامه الحالي".

وأكمل: "هناك أخطاء تحكيمية، لكن غير مقصودة، ولا أحد ينكر وجود بعض الأخطاء ونتمنى تلافيها مستقبلا، ونهنئ اتحاد الكرة بقيادة هاني أبوريدة".

وزاد: "من أهم الملفات على طاولة اتحاد الكرة الجديد ملف التحكيم والرد على شكاوى الأندية وتعميق العدالة بين جميع الأندية".

وأضاف: "أتمنى أن يتم دراسة ملف التعاقد مع خبير أجنبي بشكل جيد، وأن يتم فعل الصالح فقط لصالح الكرة المصرية، سوف نترك الأمر للمجلس الجديد".

وأشار إلى أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم لهم قيمة كبيرة ويعملان بمنتهى الأمانة والاخلاص، متمنيا له التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة مع منتخب مصر، مؤكدا أنه يقدم لاعبين جيدين لمنتخب مصر، وقام بتغير مفهوم اللاعب الدولي وأنه ليس مهما أن يكون موجودا في الأهلي أو الزمالك للتواجد في صفوف المنتخب.

اتحاد الكرة الأهلي الموسم الجاري الدوري المصري الميركاتو الشتوي الميركاتو الشتوي المقبل رئيس نادي سموحة رئيس سموحة

مواد متعلقة

"مكافأة من ربنا".. نجم الأهلي السابق يعلق على توهج وسام أبو علي مع الأحمر

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2025: عودة المدَّاح "5" وياسر جلال بعملين.. والكبير يسلِّم الراية لـ "عين شمس"

عاجل:- لبنان وحزب الله يوافقان على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

عاجل.. وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب

زكريا حمادي: لم أتوقع تألق مرموش.. وأتمنى تتويج هذا النجم بلقب أفضل لاعب في إفريقيا

‏وكالة الأنباء اللبنانية: وصول المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت

مؤمن الجندي يكتب: رهبة الضوء الأخير

نورهان تكشف عن معاناتها بسبب غرق منزلها وتأثير الأضرار الكبيرة

عاجل.. هاني أبو ريدة يعيد حسن شحاتة للصورة من جديد