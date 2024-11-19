أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 19-11 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

محافظات
البقوليات اليوم
البقوليات اليوم

شهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار البقوليات اليوم

سعر البقوليات اليوم..  الفاصوليا البيضاء من 80 وحتى 75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  اللوبيا بلغ 65 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  غلة الفيشار 50 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 10 جنبهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول  في المحلات التجارية الخاصة من 38 وحتى 40 جنيها.

 

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها، والحبة الكبيرة من 65 جنيها إلى 70 جنيهًا.

- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا

 

سعر البقوليات اليوم..  المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.

بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 11.5جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7.5 جنيه

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 11 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 11جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 28 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 27 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 28 إلى 30 جنيها.

سعر البقوليات اليوم..  الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم..  لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنة 900 بلغ 55جنيها.

أسعار البقوليات أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 19 البقوليات اليوم المحلات التجارية الفول المدمس الفاصوليا البيضاء سعر البقوليات اليوم سعر البقوليات مراكز محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

حسام حسن يختار تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم ضد بوتسوانا

"الراقصة ليست للجميع": فنانات تحدين الصورة النمطية ورفضون أدوار الرقص (تقرير)

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا والمعلقين

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2025: عودة المدَّاح "5" وياسر جلال بعملين.. والكبير يسلِّم الراية لـ "عين شمس"

عاجل:- لبنان وحزب الله يوافقان على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

عاجل.. وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب

زكريا حمادي: لم أتوقع تألق مرموش.. وأتمنى تتويج هذا النجم بلقب أفضل لاعب في إفريقيا

‏وكالة الأنباء اللبنانية: وصول المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت

مؤمن الجندي يكتب: رهبة الضوء الأخير

نورهان تكشف عن معاناتها بسبب غرق منزلها وتأثير الأضرار الكبيرة

عاجل.. هاني أبو ريدة يعيد حسن شحاتة للصورة من جديد