عاجل.. وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب

الفجر الرياضي
محمد شوقي
محمد شوقي

فارق محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، الحياة إثر توقف قلبه أثناء وجوده على جهاز التنفس بالرعاية المركزة في المستشفى التي كان يرقد بها.

وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة اللاعب محمد شوقي عبد العزيز بعد توقف عضلة القلب.

ونعت مديرية الشئون الصحية بدمياط، اللاعب محمد شوقي الذى تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجئ بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا يوم الأربعاء 14 نوفمبر.

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وأشارت المديرية إلى توقف قلب شوقي خلال وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجيب هذه المرة وتوّفيّ في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

يذكر إن محمد شوقي قد تعرض لسقوط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه كفر الشيخ مع القزازين، يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.‏

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