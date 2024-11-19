عاجل.. نادي كفر الشيخ يعلن وفاة لاعبه محمد شوقي بكلمات مؤثرة

الفجر الرياضي
محمد شوقي
محمد شوقي

نعى نادي كفر الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاعبه محمد شوقي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر توقف عضلة القلب.

كفر الشيخ ينعي وفاة محمد شوقي

كتبت صفحة نادي كفر الشيخ عبر موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون، لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.. الله يرحمك يا شوقي".

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة اللاعب محمد شوقي عبد العزيز بعد توقف قلبه.

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عاجل.. وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب

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وقدمت مديرية الشئون الصحية بدمياط، التعازي في وفاة اللاعب محمد شوقي الذى تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجئ بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا يوم الأربعاء 14 نوفمبر.

وأوضحت المديرية أن قلب اللاعب قد توقف خلال وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجيب هذه المرة وتوّفيّ في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

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