حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة شمال البلاد

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الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل أن حالة الطقس في شمال البلاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق واسعة. 

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارًا متوسطة الشدة، تكون رعدية في بعض الأوقات.

  • أبرز المناطق المتأثرة:
    • السواحل الشمالية: كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، إدكو، رشيد، الإسكندرية.
    • قد تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا مع أجواء معتدلة شمالًا ومائلة للحرارة جنوبًا، وفقًا للبيان.

  • في النهار:
    • مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
    • معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
  • في الليل:
    • مائل للبرودة خلال الليل والصباح الباكر.
المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2417
الإسكندرية2315
طنطا2316
شرم الشيخ2819
أسوان2815
كاترين197

الشبورة المائية وتحذيرات السير

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ظاهرة "نوة المكنسة" تضرب الإسكندرية

تتعرض مدينة الإسكندرية ومحافظات الساحل الشمالي لتأثيرات أمطار غزيرة تُعرف بـ "نوة المكنسة"، والتي تتسبب في صعوبة الحركة ومخاطر إضافية على الطرق.

  • توصيات الأرصاد:
    • البقاء في أماكن آمنة أثناء ذروة تساقط الأمطار.
    • الحذر أثناء القيادة بسبب الانزلاقات المحتملة على الطرق.
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