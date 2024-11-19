سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: استقرار ملحوظ في بداية التعاملات

يشهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي طرأ خلال تعاملات أمس.

وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار:

49.38 جنيه للشراء.

49.48 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا طفيفًا بين البنوك المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك الأهلي المصري 49.35 49.45 بنك مصر 49.35 49.45 بنك القاهرة 49.35 49.45 البنك التجاري الدولي (CIB) 49.37 49.47 بنك أبوظبي الإسلامي 49.35 49.45 بنك قناة السويس 49.35 49.45 بنك الإسكندرية 49.37 49.47 بنك البركة 49.35 49.47

اتجاهات السوق

استقرار سعر الدولار في السوق المصري يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في البنوك المصرية.

وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى تأثر السوق بالعوامل المحلية والعالمية.