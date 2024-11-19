سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: ارتفاع قياسي في مصر رغم التراجع عالميًا

الاقتصاد
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الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، حيث سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية أرقامًا قياسية جديدة، بالتزامن مع انخفاض الأسعار عالميًا بالدولار في البورصات الدولية.

الأسعار المحلية للذهب اليوم بالمصنعية

 

العيارالسعر دون مصنعية (جنيه)السعر بالمصنعية (جنيه)
عيار 244148نحو 4320
عيار 213630نحو 3800
عيار 183111نحو 3350
عيار 142426نحو 2630

سعر الجنيه الذهب

  • سعر الجنيه الذهب اليوم: 29040 جنيهًا (وزن 8 جرامات من عيار 21).

 

سعر الذهب عالميًا بالدولار

في البورصات العالمية، بلغ سعر أونصة الذهب 2611 دولارًا.

رغم التراجع الطفيف عالميًا، تأثرت الأسعار محليًا بارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما دفع أسعار الذهب في مصر نحو الارتفاع.

 

تفاصيل المصنعية وأسعار المشغولات الذهبية

تختلف تكلفة المصنعية في محلات الصاغة حسب نوع المشغولات وموقع المحل. تتراوح أسعار المصنعية بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام. وينصح الخبراء بمقارنة أسعار المصنعية بين أكثر من محل للحصول على أفضل سعر ممكن.

نصائح للمشترين

  1. متابعة الأسعار يوميًا: لتجنب الشراء في ذروة الارتفاعات.
  2. التحقق من المصنعية: لأنها تضيف قيمة إضافية على السعر الإجمالي.
  3. شراء السبائك والجنيهات الذهبية: خيار مثالي للاستثمار لأنها تأتي بمصنعية أقل.
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