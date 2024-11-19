سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: ارتفاع قياسي في مصر رغم التراجع عالميًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، حيث سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية أرقامًا قياسية جديدة، بالتزامن مع انخفاض الأسعار عالميًا بالدولار في البورصات الدولية.

الأسعار المحلية للذهب اليوم بالمصنعية

العيار السعر دون مصنعية (جنيه) السعر بالمصنعية (جنيه) عيار 24 4148 نحو 4320 عيار 21 3630 نحو 3800 عيار 18 3111 نحو 3350 عيار 14 2426 نحو 2630

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم: 29040 جنيهًا (وزن 8 جرامات من عيار 21).

سعر الذهب عالميًا بالدولار

في البورصات العالمية، بلغ سعر أونصة الذهب 2611 دولارًا.

رغم التراجع الطفيف عالميًا، تأثرت الأسعار محليًا بارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما دفع أسعار الذهب في مصر نحو الارتفاع.

تفاصيل المصنعية وأسعار المشغولات الذهبية

تختلف تكلفة المصنعية في محلات الصاغة حسب نوع المشغولات وموقع المحل. تتراوح أسعار المصنعية بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام. وينصح الخبراء بمقارنة أسعار المصنعية بين أكثر من محل للحصول على أفضل سعر ممكن.

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