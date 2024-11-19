أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: تراجع جديد في الأسعار المحلية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، وفقًا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية.

يأتي هذا الانخفاض وسط استقرار الطلب المحلي وتراجع تكاليف الإنتاج.

أسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية

الشركة/النوع السعر (جنيه/طن) حديد عز 39،768 حديد السويس 36،500 الحديد الاستثماري 38،315 حديد بشاي 36،000 طن ستيل 36،500

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت المحلي: 2816 جنيهًا.

التراجع في الأسعار

حديد عز: انخفض بواقع 216 جنيهًا ليسجل 39،768 جنيهًا للطن.

انخفض بواقع 216 جنيهًا ليسجل 39،768 جنيهًا للطن. استقرار أسعار الحديد الاستثماري: عند 38،315 جنيهًا للطن.

عند 38،315 جنيهًا للطن. الأسمنت المحلي: حافظ على مستويات قريبة من الأسعار السابقة.

أسباب التغيرات في الأسعار: