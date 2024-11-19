أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: تراجع جديد في الأسعار المحلية
شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، وفقًا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية.
يأتي هذا الانخفاض وسط استقرار الطلب المحلي وتراجع تكاليف الإنتاج.
أسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية
|الشركة/النوع
|السعر (جنيه/طن)
|حديد عز
|39،768
|حديد السويس
|36،500
|الحديد الاستثماري
|38،315
|حديد بشاي
|36،000
|طن ستيل
|36،500
أسعار الأسمنت اليوم
- سعر طن الأسمنت المحلي: 2816 جنيهًا.
التراجع في الأسعار
- حديد عز: انخفض بواقع 216 جنيهًا ليسجل 39،768 جنيهًا للطن.
- استقرار أسعار الحديد الاستثماري: عند 38،315 جنيهًا للطن.
- الأسمنت المحلي: حافظ على مستويات قريبة من الأسعار السابقة.
أسباب التغيرات في الأسعار:
- استقرار الطلب المحلي: حيث يشهد السوق توازنًا بين العرض والطلب.
- تراجع تكاليف الإنتاج: نتيجة انخفاض أسعار بعض المواد الخام عالميًا.
- المنافسة بين الشركات: مما يدفع الأسعار للتراجع نسبيًا لتلبية احتياجات السوق.