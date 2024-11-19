حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: أمطار رعدية وتحذيرات من الشبورة المائية

أخبار مصر
الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية شمال البلاد، حيث يتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية، مع سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط على جنوب الوجه البحري.

 

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يميل للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال الليل والصباح الباكر، فيكون الطقس مائلًا للبرودة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

المدينةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة2417
الإسكندرية2315
دمياط2318
بورسعيد2417
شرم الشيخ2819
الغردقة2918
أسوان2815
الأقصر2814
المنيا2512
أسيوط2611

 

تحذيرات الأرصاد الجوية

الشبورة المائية:

  • تتكون الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية صباحًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
  • ينصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الطرق السريعة.

الأمطار الرعدية:

  • أمطار غزيرة ورعدية متوقعة على سواحل كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، إدكو، ورشيد وحتى الإسكندرية.
  • ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تجمعات المياه في الشوارع.

 

أبرز الظواهر الجوية اليوم

أمطار نوة المكنسة:
من المتوقع أن تؤثر هذه النوة على الإسكندرية والمحافظات الساحلية، حيث تسود الأجواء الممطرة والعاصفة.

ارتفاع الأمواج:
ارتفاع الأمواج في السواحل الشمالية قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

نصائح هامة للمواطنين:

  • الالتزام بالبقاء في الأماكن المغلقة أثناء ذروة الأمطار.
  • القيادة بحذر لتجنب الحوادث الناتجة عن الشبورة المائية.
  • متابعة بيانات الأرصاد الجوية بشكل دوري.

الطقس اليوم يتطلب الحذر والتأهب، خاصة في المناطق الساحلية، نظرًا للتقلبات الحادة واستمرار هطول الأمطار.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أمطار رعدية وتحذيرات من الشبورة المائية الطقس اليوم حالة الطقس في مصر أمطار رعدية توقعات الارصاد درجات الحرارة الشبورة المائية نوة المكنسة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2025: عودة المدَّاح "5" وياسر جلال بعملين.. والكبير يسلِّم الراية لـ "عين شمس"

عاجل:- لبنان وحزب الله يوافقان على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

عاجل.. وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ بعد توقف عضلة القلب

‏وكالة الأنباء اللبنانية: وصول المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت

عاجل.. هاني أبو ريدة يعيد حسن شحاتة للصورة من جديد

إسماعيل الليثي: ما زالت أذهب إلى المقابر وأتحدث مع ابني وادعو له

زكريا حمادي: لم أتوقع تألق مرموش.. وأتمنى تتويج هذا النجم بلقب أفضل لاعب في إفريقيا

مؤمن الجندي يكتب: رهبة الضوء الأخير