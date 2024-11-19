بدر حامد يكشف حقيقة معاناة سيدي ندياي من إصابة مزمنة

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن حقيقة ما تم نشره في الفترة الأخيرة، حول معاناة النجم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من إصابة مزمنة.

بدر حامد يحسم الجدل بشأن إصابة ندياي

وأكد بدر حامد في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى: "نادي الزمالك قلعة كبيرة وليس من المعقول أن يتعاقد مع محترف دون أن يخضع اللاعب لجميع أشكال الكشف والتحاليل اللازمة، ونتيجة التقرير الطبي أكدت سلامته بنسبة 100%".

وأضاف:" عندما انضم ندياي، إلى صفوف الناشئين بالزمالك، لعب معنا 5 مباريات في قطاع الناشئين منها الأهلي وسموحة وبيراميدز وهذه مباريات كبيرة".

واستكمل:" عندما تعرض للإصابة معنا كان قد تعرض لكدمة قوية في كاحل القدم، ثم استعجل العودة لأن المدرب جوزيه جوميز متحمس له وهو متحمس للعب في الفريق الأول، فتجددت الإصابة".

وأوضح حامد: "كل ما تم ذكره حول وجود إصابة مزمنة للاعب لا أساس له من الصحة. نادي الزمالك مباح والناس دائما تكشف عن الأخبار السيئة فقط ".

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وأتم رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، تصريحاته: "سيدي ندياي لديه قدرات هائلة ومهارات مميزة وهو يرغب في الاستمرار في المشاركة بالمباريات، حتى يتألق مع الزمالك ".