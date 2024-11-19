محمد رمضان يفاجئ أشرف داري بهذا الطلب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فاجأ محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، النجم المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بطلب جديد قبل مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد رمضان يطالب والد أشرف داري بهذا الأمر

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان وجه طلب لوالد اللاعب أشرف داري بضرورة توقف والده عن الحديث مع الإعلام".

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وأضاف كريم رمزي:" محمد رمضان لا يرغب في إعطاء معلومات إلى الإعلام بشأن إصابة أشرف داري، حتى تتحسن حالته ويعود مرة أخرى بعد التعافي من الإصابة ".

ثم أتم:" النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، يرفضوا الحديث عن أي شئ له علاقة بإصابة أشرف داري، والتي اقترب من التعافي منها، حيث سيعود للمشاركة في المباريات مع بداية ديسمبر المقبل".

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