جولدمان ساكس: توقعات قياسية لأسعار الذهب في 2025 مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية

يتوقع مصرف الاستثمار "جولدمان ساكس" أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، مدفوعةً بزيادة طلب البنوك المركزية وتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة.

أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب المستقبلية

زيادة مشتريات البنوك المركزية:

تسعى العديد من الدول إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب على حساب تقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأمريكية.

خفض الفائدة في الولايات المتحدة:

توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن مع انخفاض عوائد الدولار والسندات.

الطلب الاستثماري:

استمرار التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب المتداولة ETF يعزز الأسعار، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.

الوضع الحالي للذهب

سعر الذهب الآن:

سجلت أسعار الذهب في السوق الفورية نحو 2585 دولارًا للأونصة، بعد أن تجاوزت 2790 دولارًا الشهر الماضي.

الدوافع الحالية:

ارتفاع الطلب الرسمي من البنوك المركزية.

المخاوف الاقتصادية بشأن الديون الأمريكية.

تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

كيف تؤثر سياسة دونالد ترامب على أسعار الذهب؟

دعم مؤقت للدولار:

بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، شهد الدولار دعمًا مؤقتًا، مما أثر على مكاسب الذهب.

بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، شهد الدولار دعمًا مؤقتًا، مما أثر على مكاسب الذهب. زيادة التوترات التجارية:

استمرار السياسات التجارية الصارمة من المتوقع أن يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

توقعات أسعار الذهب في المستقبل

يشير تقرير جولدمان ساكس إلى أن الذهب سيظل في اتجاه صعودي مدفوعًا بعوامل هيكلية مثل:

زيادة الطلب من القطاع الرسمي.

استمرارية تخفيف السياسة النقدية عالميًا.

الهدف السعري:

تحقيق 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مع فرص استمرار الارتفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.