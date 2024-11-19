وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

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الإيجار القديم في
الإيجار القديم في مصر

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.

 

أهم النقاط التي تناولها النائب

عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:
يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة.

الوحدات المغلقة:
لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.

مناقشة القانون الجديد:

  • مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم.
  • سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
  • المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر.

 

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره

  • وصف النائب حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه تاريخي.
  • أشار إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر:
    • الملاك: يرون أن النظام الحالي تسبب في أضرار كبيرة لهم.
    • المستأجرون: يؤكدون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة في الماضي لقاء هذه الوحدات.
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