أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024: آخر تحديث لأسعار المأكولات البحرية في الأسواق المصرية

الاقتصاد
الاسماك
الاسماك

تصدرت أسعار السمك والجمبري محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث شهدت الأسواق تباينًا في أسعار مختلف أصناف الأسماك والمأكولات البحرية. 

نستعرض فيما يلي متوسط الأسعار وفقًا لبيانات بوابة الأسعار الحكومية.

 

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

الجمبري:

  • جمبري وسط: 269.14 جنيه/كجم.
  • جمبري جامبو: 448.12 جنيه/كجم.

الأسماك المجمدة:

  • ماكريل مجمد: 116.97 جنيه/كجم.
  • سردين مجمد: 106.71 جنيه/كجم.

الأسماك الطازجة:

  • شعور: 202.22 جنيه/كجم.
  • مرجان وسط: 124.21 جنيه/كجم.
  • كابوريا: 133.72 جنيه/كجم.
  • سبيط: 312.96 جنيه/كجم.

أسعار البلطي:

  • بلطي صغير: 66.45 جنيه/كجم.
  • بلطي أسواني: 89.62 جنيه/كجم.
  • بلطي ممتاز: 96.03 جنيه/كجم.
  • فيليه بلطي: 168.29 جنيه/كجم.

أنواع أخرى:

  • مكرونة سويسي: 114.15 جنيه/كجم.
  • حدادي: 77.14 جنيه/كجم.

 

تحليل السوق:

الطلب على الجمبري والسبيط:

  • الجمبري الجامبو والسبيط يواصلان تسجيل أسعار مرتفعة بسبب الإقبال الكبير عليهما في المطاعم والأسواق الفاخرة.

الأسماك المجمدة كبديل:

  • السردين والماكريل المجمد يقدمان خيارات اقتصادية للأسر في ظل ارتفاع أسعار الطازج.

 

نصائح للتسوق:

  • يُنصح بشراء الأسماك من الأسواق الشعبية للحصول على أسعار تنافسية.
  • التأكد من جودة السمك عبر ملاحظة اللون والرائحة.
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