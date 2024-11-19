أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

شهدت الأسواق المحلية اليوم تباينًا في أسعار السلع الأساسية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين.

وفقًا لآخر تحديثات الأسعار من بوابة مجلس الوزراء، إليكم أسعار أبرز السلع المتداولة في الأسواق:

أسعار السلع الأساسية اليوم

الأرز المعبأ: 34.07 جنيه/كيلو

34.07 جنيه/كيلو الفول المعبأ: 54.31 جنيه/كيلو

54.31 جنيه/كيلو الدقيق المعبأ: 25.13 جنيه/كيلو

25.13 جنيه/كيلو زيت عباد الشمس: 76.82 جنيه/للتر

76.82 جنيه/للتر السكر المعبأ: 36.41 جنيه/كيلو

36.41 جنيه/كيلو المكرونة المعبأة: 31.03 جنيه/كيلو

31.03 جنيه/كيلو العدس المعبأ (صحيح): 59.33 جنيه/كيلو

59.33 جنيه/كيلو البيض البلدي: 6.4 جنيه/للبيضة

تحليل الأسعار

الأرز والفول: تواصل أسعار الأرز والفول الاستقرار في الأسواق، مع ملاحظة ارتفاع طفيف في أسعار الفول المعبأ مقارنة بالأيام الماضية.

تواصل أسعار الأرز والفول الاستقرار في الأسواق، مع ملاحظة ارتفاع طفيف في أسعار الفول المعبأ مقارنة بالأيام الماضية. زيت عباد الشمس والسكر: سجل زيت عباد الشمس زيادة ملحوظة في السعر، وهو ما يعكس زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل. كما حافظ السكر على مستوياته المرتفعة.

سجل زيت عباد الشمس زيادة ملحوظة في السعر، وهو ما يعكس زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل. كما حافظ السكر على مستوياته المرتفعة. المكرونة والعدس: شهدت أسعار المكرونة والعدس زيادات تدريجية، مما يعكس تغييرات في سلسلة التوريد.

شهدت أسعار المكرونة والعدس زيادات تدريجية، مما يعكس تغييرات في سلسلة التوريد. البيض البلدي: يظل البيض البلدي من السلع ذات السعر الثابت نسبيًا، مع بعض التغيرات الطفيفة حسب المناطق.

نصائح للمستهلكين: