أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

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السلع

شهدت الأسواق المحلية اليوم تباينًا في أسعار السلع الأساسية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين.

وفقًا لآخر تحديثات الأسعار من بوابة مجلس الوزراء، إليكم أسعار أبرز السلع المتداولة في الأسواق:

أسعار السلع الأساسية اليوم

  • الأرز المعبأ: 34.07 جنيه/كيلو
  • الفول المعبأ: 54.31 جنيه/كيلو
  • الدقيق المعبأ: 25.13 جنيه/كيلو
  • زيت عباد الشمس: 76.82 جنيه/للتر
  • السكر المعبأ: 36.41 جنيه/كيلو
  • المكرونة المعبأة: 31.03 جنيه/كيلو
  • العدس المعبأ (صحيح): 59.33 جنيه/كيلو
  • البيض البلدي: 6.4 جنيه/للبيضة

تحليل الأسعار

  • الأرز والفول: تواصل أسعار الأرز والفول الاستقرار في الأسواق، مع ملاحظة ارتفاع طفيف في أسعار الفول المعبأ مقارنة بالأيام الماضية.
  • زيت عباد الشمس والسكر: سجل زيت عباد الشمس زيادة ملحوظة في السعر، وهو ما يعكس زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل. كما حافظ السكر على مستوياته المرتفعة.
  • المكرونة والعدس: شهدت أسعار المكرونة والعدس زيادات تدريجية، مما يعكس تغييرات في سلسلة التوريد.
  • البيض البلدي: يظل البيض البلدي من السلع ذات السعر الثابت نسبيًا، مع بعض التغيرات الطفيفة حسب المناطق.

نصائح للمستهلكين:

  • شراء بكميات كبيرة: في حال توقع الزيادة، يفضل شراء السلع مثل الأرز والسكر بكميات أكبر.
  • مقارنة الأسعار: ينصح بمقارنة الأسعار بين مختلف المحلات والأسواق للحصول على أفضل العروض.
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