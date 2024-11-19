أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية استقرارًا اليوم، حيث يبحث العديد من المواطنين عن أفضل الأسعار لشراء احتياجاتهم من الفاكهة.
وفقًا لآخر تحديثات الأسعار من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، إليكم متوسط أسعار أبرز أنواع الفاكهة في الأسواق:
أسعار الفاكهة اليوم
- الموز البلدي: 22.77 جنيه/كيلو
- التفاح المحلي: 48.19 جنيه/كيلو
- الخوخ: 36.48 جنيه/كيلو
- البطيخ: 73.76 جنيه/واحدة
- البرقوق: 48.62 جنيه/كيلو
- النبق: 40.88 جنيه/كيلو
- الموز المغربي: 24.19 جنيه/كيلو
- الموز المستورد: 34.96 جنيه/كيلو
- المانجو البلدي: 39.24 جنيه/كيلو
الأسعار
- الموز البلدي والمستورد: سجل الموز البلدي أقل سعر مقارنةً بالموز المستورد، مع تفاوت طفيف بين الموز المغربي والمستورد.
- التفاح والمانجو: يُعتبر التفاح المحلي من الفاكهة الأكثر تكلفة في الأسواق، بينما سجلت أسعار المانجو البلدي تباينًا نسبيًا.
- البطيخ: لا يزال البطيخ من الفاكهة ذات الأسعار المرتفعة، بسبب محدودية توفره في الأسواق حاليًا.
نصائح للمستهلكين:
- شراء الفاكهة الموسمية: يمكن للمستهلكين البحث عن الفاكهة الموسمية مثل الموز البلدي والمانجو للحصول على أسعار أفضل.
- التخزين: يمكن تخزين بعض أنواع الفاكهة مثل البرقوق والنبق في الثلاجة للاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.