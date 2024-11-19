مدير منتخب مصر للشباب يكشف سر تراجع النتائج مع ميكالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب، أن البرازيلي ميكالي تولي تدريب المنتخب في وقت قصير ولكنه قادر على تحقيق المطلوب منه في الفترة المقبلة.

وتعرض منتخب مصر تحت قيادة روجيرو ميكالي للهزيمة أمام منتخب المغرب، وتعادل الفراعنة بعد ذلك مع منتخب الجزائر في بطولة شمال إفريقيا.

تصريحات إسلام الشاطر

وقال إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب عبر تصريحات تلفزيونية: البرازيلي ميكالي قادر على تخطي الفترة القادمة بمنتخب الشباب وتأخر بدء فترة إعداد منتخب الشباب وراء تراجع النتائج في تصفيات إفريقيا.

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وأضاف الشاطر: لدينا فرص جيدة للتأهل لنهائيات أمم إفريقيا ومنتخب الشباب الحالي هو مشروع أولمبي للسنوات الأربعة القادمة.

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