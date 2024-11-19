نجم الزمالك ينتقد قائمة هاني أبو ريدة بسبب لاعبين الكرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعرب أيمن يونس نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن دهشته من عدم وجود نجم كرة في قائمة اتحاد الكرة الجديد الذي يقوده هاني أبوريدة.

وفازت قائمة هاني أبو ريدة بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الجديد، وذلك بالتزكية بعد عدم تقدم أي قائمة أخرى للترشح في الانتخابات.

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تصريحات أيمن يونس

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق عبر تصريحات تلفزيونية: هناك علامة استفهام حول عدم وجود نجم كرة في قائمة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد.

وأضاف: من وجهة نظري أن تراجع نتائج منتخبي الشباب والناشئين ناتج عن عدم التخطيط من اتحاد الكرة.

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